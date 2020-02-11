انتهت في الدوري - المقاولون العرب (0) بيراميدز (2)... اشتعال صراع الوصافة
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وبيراميدز في ختام الجولة الـ 17 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
---
نهاية اللقاء: المقاولون العرب 0-2 بيراميدز
ق 77: المهدي سليمان ينقذ مرمى بيراميدز من هدف تقليص الفارق.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: المقاولون العرب 0-2 بيراميدز
ق 44: هجمة مركبة من المقاولون العرب يشتتها عبد الله بكري من على خط المرمى.
ق 40: جون أنتوي يستغل خطأً في دفاع المقاولون العرب ويسجل من هدف تعزيز الفارق لبيراميدز.
ق 35: محمد حمدي يتقدم لبيراميدز برأسية في شباك المقاولون العرب.
بداية اللقاء