انتهت في الدوري - المقاولون العرب (0) بيراميدز (2)... اشتعال صراع الوصافة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

المقاولون - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وبيراميدز في ختام الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية اللقاء: المقاولون العرب 0-2 بيراميدز

ق 77: المهدي سليمان ينقذ مرمى بيراميدز من هدف تقليص الفارق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: المقاولون العرب 0-2 بيراميدز

ق 44: هجمة مركبة من المقاولون العرب يشتتها عبد الله بكري من على خط المرمى.

ق 40: جون أنتوي يستغل خطأً في دفاع المقاولون العرب ويسجل من هدف تعزيز الفارق لبيراميدز.

ق 35: محمد حمدي يتقدم لبيراميدز برأسية في شباك المقاولون العرب.

بداية اللقاء

في الدوري بيراميدز المقاولون العرب
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