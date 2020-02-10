انتهت - الأهلي (3)-(0) الجيش
الإثنين، 10 فبراير 2020 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-صفر
ق 85: جووووووول أفشة والثالث
ق 78: التبديل الثالث للأهلي بنزول الشحات وخروج أجايي
ق 71: تبديل ثاني للأهلي بنزول وليد سليمان بدلا من جيرالدو
ق 69: جووووول الهدف الثاني للأهلي بتسديدة صاروخية من السولية
ق 66: تغيير ثالث لطلائع الجيش بنزول ناصر منسي بدلا من عمرو جمال
ق 66: تغيير ثاني لطلائع الجيش بنزول محمد شحاتة بدلا أحمد سامي
ق 66: نزول كهربا بدلا من الشيخ
ق 48: عرضية تصل إلى زولا الذي يسدد ولكن الشناوي يمسك بالكرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأولي 1-صفر
ق 44: تغيير أول اضطراري للجيش بنزول أحمد سامي بدلا من أبو بكر ديارا
ق 41: أفشة يهدر الهدف الثاني أمام المرمى بعد تسديدة في العارضة بعد تصدي من محمد بسام
ق 39: تسديدة خطيرة من الشيخ تمر جوار القائم
ق 32: جووول الهدف الأول للأهلي عن طريق أجايي بعد عرضية من معلول
ق 19: إنذار لرامي ربيعة بعد تدخل قوي مع كريم طارق
ق 15: تسديدة قوية من أفشة يتصدى لها محمد بسام
ق 10: انطلاقة من جيرالدو وعرضية خطيرة من معلول يبعدها دفاع الجيش إلى ركنية
انطلاق المباراة