انتهت - الأهلي (3)-(0) الجيش

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - على معلول - الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-صفر

ق 85: جووووووول أفشة والثالث

ق 78: التبديل الثالث للأهلي بنزول الشحات وخروج أجايي

ق 71: تبديل ثاني للأهلي بنزول وليد سليمان بدلا من جيرالدو

ق 69: جووووول الهدف الثاني للأهلي بتسديدة صاروخية من السولية

ق 66: تغيير ثالث لطلائع الجيش بنزول ناصر منسي بدلا من عمرو جمال

ق 66: تغيير ثاني لطلائع الجيش بنزول محمد شحاتة بدلا أحمد سامي

ق 66: نزول كهربا بدلا من الشيخ

ق 48: عرضية تصل إلى زولا الذي يسدد ولكن الشناوي يمسك بالكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأولي 1-صفر

ق 44: تغيير أول اضطراري للجيش بنزول أحمد سامي بدلا من أبو بكر ديارا

ق 41: أفشة يهدر الهدف الثاني أمام المرمى بعد تسديدة في العارضة بعد تصدي من محمد بسام

ق 39: تسديدة خطيرة من الشيخ تمر جوار القائم

ق 32: جووول الهدف الأول للأهلي عن طريق أجايي بعد عرضية من معلول

ق 19: إنذار لرامي ربيعة بعد تدخل قوي مع كريم طارق

ق 15: تسديدة قوية من أفشة يتصدى لها محمد بسام

ق 10: انطلاقة من جيرالدو وعرضية خطيرة من معلول يبعدها دفاع الجيش إلى ركنية

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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