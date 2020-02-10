انتهت في الدوري - دجلة (0) - (3) المصري
الإثنين، 10 فبراير 2020 - 16:51
كتب : FilGoal
يستضيف وادي دجلة، المصري، في الجولة 17 من الدوري المصري.
دجلة يحل في المركز الـ16 في الدوري بعد صحوة شهدت انتصارين وتعادلين في آخر 5 مباريات ورصيده به 14 نقطة، أما المصري فلم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات ولديه 17 نقطة في المركز الـ13.
طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة من هنا
--------------
نهاية المباراة
ق71: شيخ موكورو يسجل الهدف الثالث للمصري
ق62: مفتاح طقطق يسجل الهدف الثاني للمصري
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: أحمد ياسر يسجل الهدف الأول للمصري
بداية المباراة