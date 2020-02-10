انتهت في الدوري - دجلة (0) - (3) المصري

يستضيف وادي دجلة، المصري، في الجولة 17 من الدوري المصري.

دجلة يحل في المركز الـ16 في الدوري بعد صحوة شهدت انتصارين وتعادلين في آخر 5 مباريات ورصيده به 14 نقطة، أما المصري فلم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات ولديه 17 نقطة في المركز الـ13.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق71: شيخ موكورو يسجل الهدف الثالث للمصري

ق62: مفتاح طقطق يسجل الهدف الثاني للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: أحمد ياسر يسجل الهدف الأول للمصري

بداية المباراة