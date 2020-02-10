انتهت في الدوري - طنطا (0) - (0) إنبي.. مباراة سلبية

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

إنبي

يستضيف طنطا إنبي في الجولة 17 من الدوري المصري.

طنطا يحل في المركز الـ17 من الدوري بـ14 نقطة أما إنبي ففي المركز السابع بـ23 نقطة.

طالع التشكيلين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق63: فرصة خطيرة جدا لإنبي، لكن إبراهيم يحيى يهدرها أمام علي فرج.

ق53: طنطا بـ10 لاعبين بعد طرد محمود مسعود

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: أخيرا المباراة تشهد قليلا من السخونة، اشتراك من قاعود مع علي فرج حارس طنطا لكن رأسية قاعود خارج المرمى

انطلاق المباراة

طنطا إنبي في الدوري
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