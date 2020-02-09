مباشر دربي ميلانو - إنتر (4)-(2) ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي ميلانو في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان وميلان.

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نهاية المباراة بفوز إنتر 4-2 على ميلان

ق 93: جوووووووول لوكاكو والرابع

ق 70: جوووووووووول الثالث لإنتر عن طريق المدافع دي فري

ق 53: جوووووووووووووول الهدف الثاني والتعادل لإنتر عن طريق ماتياس فيتينو

ق 51: جووووووول بروزوفيتش يقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلاد 2-صفر

ق 45: جوووووول إبراهيموفيتش يسجل الثاني

ق 40: جوووووول ريبيتش يسجل الأول لميلان

انطلاق المباراة