مباشر دربي ميلانو - إنتر (4)-(2) ميلان
الأحد، 09 فبراير 2020 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي ميلانو في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان وميلان.
نهاية المباراة بفوز إنتر 4-2 على ميلان
ق 93: جوووووووول لوكاكو والرابع
ق 70: جوووووووووول الثالث لإنتر عن طريق المدافع دي فري
ق 53: جوووووووووووووول الهدف الثاني والتعادل لإنتر عن طريق ماتياس فيتينو
ق 51: جووووووول بروزوفيتش يقلص الفارق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ميلاد 2-صفر
ق 45: جوووووول إبراهيموفيتش يسجل الثاني
ق 40: جوووووول ريبيتش يسجل الأول لميلان
انطلاق المباراة