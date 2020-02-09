انتهت - الإسماعيلي (1)-(2) الزمالك
الأحد، 09 فبراير 2020 - 19:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مثيرة منتظرة بين الإسماعيلي والزمالك.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 2-1
ق 85: نزول كاسونجو بدلا من مصطفى محمد
ق 83: نزول شيلونجو بدلا من عبد الرحمن مجدي
ق 78: طرد محمد بيومي لاعب الإسماعيلي
ق 75: نزول مصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو" بدلا من بنشرقي وأوناجم
ق 67: جووووول الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء عن طريق محمود علاء
ق 66: إنذار لفخر الدين بن يوسف
ق 66: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة مصطفى محمد من قبل الحارس محمد فوزي
ق 65: إنذار لمحمد بيومي لاعب الإسماعيلي
ق 60: جوووول التعادل للزمالك برأسية من أوباما
ق 58: تغيير ثاني للإسماعيلي بنزول محمد صادق بدلا من مدبولي
ق 50: رأسية خطيرة من أوباما يمسك بها محمد فوزي
ق 46: تبديل أول اضطراري للإسماعيلي بنزول محمد بيومي بدلا من عماد حمدي المصاب
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد
ق 31: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة مدبولي من قبل أحمد عيد
ق 30: انذار لطارق حامد
ق 28: أوناجم يسدد بقوة ومحمد فوزي يبعد الكرة ركنية
ق 27: محمد الشامي يهدر انفراد سهل للغاية أمام مرمى أبو جبل
ق 19: انطلاقة من عبد الرحمن مجدي وينفرد بالمرمى قبل أن يعود الدفاع الأبيض ويبعد الكرة
ق 18: أوباما يهدر أخطر فرصة للزمالك
ق 1: سقوط محمد الشامي لاعب الإسماعيلي مصابا
انطلاق المباراة