انتهت - الإسماعيلي (1)-(2) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مثيرة منتظرة بين الإسماعيلي والزمالك.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 2-1

ق 85: نزول كاسونجو بدلا من مصطفى محمد

ق 83: نزول شيلونجو بدلا من عبد الرحمن مجدي

ق 78: طرد محمد بيومي لاعب الإسماعيلي

ق 75: نزول مصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو" بدلا من بنشرقي وأوناجم

ق 67: جووووول الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء عن طريق محمود علاء

ق 66: إنذار لفخر الدين بن يوسف

ق 66: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة مصطفى محمد من قبل الحارس محمد فوزي

ق 65: إنذار لمحمد بيومي لاعب الإسماعيلي

ق 60: جوووول التعادل للزمالك برأسية من أوباما

ق 58: تغيير ثاني للإسماعيلي بنزول محمد صادق بدلا من مدبولي

ق 50: رأسية خطيرة من أوباما يمسك بها محمد فوزي

ق 46: تبديل أول اضطراري للإسماعيلي بنزول محمد بيومي بدلا من عماد حمدي المصاب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد

ق 31: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة مدبولي من قبل أحمد عيد

ق 30: انذار لطارق حامد

ق 28: أوناجم يسدد بقوة ومحمد فوزي يبعد الكرة ركنية

ق 27: محمد الشامي يهدر انفراد سهل للغاية أمام مرمى أبو جبل

ق 19: انطلاقة من عبد الرحمن مجدي وينفرد بالمرمى قبل أن يعود الدفاع الأبيض ويبعد الكرة

ق 18: أوباما يهدر أخطر فرصة للزمالك

ق 1: سقوط محمد الشامي لاعب الإسماعيلي مصابا

انطلاق المباراة