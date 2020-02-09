انتهت في إسبانيا - أوساسونا (1) (4) ريال مدريد.. نهاية المباراة

الأحد، 09 فبراير 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - أوساسونا

يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في الجولة 23 من الدوري الإسباني في ملعب إل سادار.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراة، يمكنك متابعتها من هــــــــــنــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.+94 إنييجو لوبيز يسدد على عارضة ريال مدريد في آخر فرص اللقاء

ق.+92 جووووووول لوكا يوفيتش يسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من فيدي فالفيردي

ق.88 خروج بنزيمة ودخول لوكا يوفيتش

ق.84 جوووووووول لوكاس يسجل الهدف الثالث بعد عمل فردي مميز من كريم بنزيمة

ق.71 دخول لوكاس فاسكيز بدلا من جاريث بيل

ق.54 كاسيميرو ينقذ فرصة خطيرة بعد تسديدة روبن جارسيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 جووووووووووووول سيرخيو راموس يتقدم لـ ريال مدريد بضربة رأسية

ق.38 عرضية خطيرة جديدة من مودريتش وسيرخيو هيريرا يبعدها

ق.37 سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا يبعد عرضية كارباخال الخطيرة

ق.33 جووووووول التعادل لـ ريال مدريد بواسطة إيسكو ألاركون

ق,30 فرصة مزدوجة لـ ريال مدريد، كارباخال يسدد بقوة والكرة تُزاح من على خط المرمى، ثم يرسل كارباخال عرضية دقيقة نحو بيل الذي أطلق رأسية أعلى العارضة

ق.18 فرصة جديدة لـ ريال مدريد بعد عرضية من كارباخال، تابعها جاريث بيل بتسديدة في الشباك الخارجية

ق.17 فرصة خطيرة أولى لـ ريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة الذي راوغ حارس المرمى وسدد، لكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى

ق,14 جوووووول أول لـ أوساسونا بواسطة أوناي جارسيا

ق.10 خروج مونكايولا مصابا وتعويضه بـ فران ميريدا

ق.5 فرصة خطيرة أولى لـ أوساسونا بواسطة روبن جارسيا لكن كورتوا يتألق ويتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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