انتهت - الحدود (2)-(2) الجونة

تابع مباشرة مباراة حرس الحدود والجونة يوم الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 55: جووووووووول التعادل مرة أخرى للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان

ق 49: جوووووووول الهدف الثاني للحدود عن طريق عبد الرحمن جبنة

ق 41: جوووووول هدف التعادل للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء

ق 38: جووووول الهدف الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء سجلها مصطفى جمال

انطلاق الشوط الأول