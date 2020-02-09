انتهت - الحدود (2)-(2) الجونة

الأحد، 09 فبراير 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

تابع مباشرة مباراة حرس الحدود والجونة يوم الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 55: جووووووووول التعادل مرة أخرى للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان

ق 49: جوووووووول الهدف الثاني للحدود عن طريق عبد الرحمن جبنة

ق 41: جوووووول هدف التعادل للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء

ق 38: جووووول الهدف الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء سجلها مصطفى جمال

انطلاق الشوط الأول

حرس الحدود الجونة الدوري المصري
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