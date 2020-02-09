انتهت - الحدود (2)-(2) الجونة
الأحد، 09 فبراير 2020 - 16:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة حرس الحدود والجونة يوم الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.
اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة
----------------
نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 55: جووووووووول التعادل مرة أخرى للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان
ق 49: جوووووووول الهدف الثاني للحدود عن طريق عبد الرحمن جبنة
ق 41: جوووووول هدف التعادل للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء
ق 38: جووووول الهدف الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء سجلها مصطفى جمال
انطلاق الشوط الأول