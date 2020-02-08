انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (0) أسوان (1) أبناء الجنوب ينتصرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 80 جوووول أول لأسوان. فادي فريد يستخلص الكرة لنفسه وينفرد بالمرمى ويسجل الأووول

ق. 53 فادي فريد ينفرد لكن يسدد ضعيفة في يد الزنفلي.

دخول رزاق سيسيه بدلا من إيمانويل أوكوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: فادي فريد يهدر أخطر فرص أسوان في الشوط الأول.

بداية المباراة