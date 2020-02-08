تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة.. مواجهات بالجملة

دوري مصري وإنجليزي وإسباني وإيطاليا.. أهلا بكم في السبت الكروي الناري.

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الاتحاد السكندري يواجه أسوان في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت وتايم سبورتس في انطلاق الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ويلعب نادي مصر أمام سموحة في الخامسة مساءً على تايم سبورتس.

وفي السابعة والنصف مساءً يواجه مصر للمقاصة نظيره الإنتاج الحربي على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه إيفرتون نظيره كريستال بالاس في الثانية والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

ويلعب برايتون أمام واتفورد في السابعة والنصف مساءً على نفس القناة.

وفي إسبانيا تبدأ المواجهات في الثانية ظهرا بلقاء ليفانتي أمام ليجانيس ثم خيتافي ضد فالنسيا في الخامسة مساءً وبلد الوليد ضد فياريال في السابعة والنصف مساءً وأخيرا أتليتكو مدريد ضد غرناطة في العاشرة مساءً.

وتبث كل مباريات السبت من الدوري الإسباني على بي إن سبورتس 3.

وفي إيطاليا، يلعب فيورنتينا أمام أتالانتا في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي السابعة مساءً يستضيف تورينو نظيره سامبدوريا على نفس القناة.

ويحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الإيطالي ستكون في السابعة والنصف مساءً بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند على بي إن سبورتس 5.

ومن المنتظر ظهور الثنائي المصري عمرو وردة وعلي غزال مع لاريسا أمام لاميا في الثامنة مساءً.

ويلعب بيشكتاش الذي يضم بين صفوفه محمد النني أمام غازي عنتاب سبور في الرابعة عصرا.

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