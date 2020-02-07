إنزاجي: أعطوا إبراهيموفيتش القميص 9 في ميلان

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - ميلان

يعتقد الهداف الإيطالي فيليبو إنزاجي لاعب ميلان السابق أن ارتداء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للقميص رقم يُلغي لعنة القميص رقم 9 في النادي.

ويعاني ميلان في مركز المهاجم الصريح الذي يرتدي القميص رقم 9 منذ اعتزال "بيبو" وكان آخرهم البولندي شيشتوف بيونتيك الذي رحل مؤخرا لصفوف هيرتا برلين الألماني.

إنزاجي قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "إذا سجل لاعبا يرتدي القميص رقم 9 لصالح ميلان، أكون سعيدا، لذلك علينا إنهاء تلك اللعنة".

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وتابع "ليس صحيحا أن نلغي الرقم 9 في الفريق، لأنه لابد أن يرتديه لاعبا، آمل أن يكون هذا اللاعب هو إبراهيموفيتش إذا قرر البقاء لموسم مقبل، لأنه يمتلك المقدرة على ارتداء هذا القميص".

وواصل "أنا متأكد من أن إبرا جلب الكثير للفريق، من قبل أن يسجل هدفه الأول، أنا أعرفه وما يمتلكه من احترافية، أنه يحب التحدي والفوز".

وأتم "سأكون سعيدا إذا فاز ميلان في الدربي، للأسف ستكون هناك مباراة لـ بنيفينتو في نفس التوقيت، ومن الغريب ألا أشاهد اللقاء".

إبراهيموفيتش سجل هدفان منذ انضمامه لميلان في 6 مباريات ويرتدي القميص رقم 21.

أمام بيبو إنزاجي الشقيق الأكبر لسيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الحالي، يُدرب بنيفنتو متصدر ترتيب الدرجة الثانية الإيطالية برصيد 51 نقطة على بُعد 16 نقطة عن الوصيف.

ميلان إبراهيموفيتش إنزاجي في إيطاليا
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