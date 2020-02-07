أول أيام كأس دوري أبطال أوروبا في القاهرة #احلق_علشان_الكاس

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا في القاهرة برعاية جيليت

يتواجد كأس دوري أبطال أوروبا في القاهرة، ولديك الفرصة لالتقاط صورة تاريخية معه.

وتقدم "جيليت مصر" فرصة لا تتكرر كثيرا لمحبي كرة القدم، لالتقاط صورة مع كأس أهم بطولة للأندية في العالم، كأس دوري أبطال أوروبا.

ويزور كأس دوري أبطال أوروبا مصر يومي 7 و8 فبراير الجاري.

وإذا أردت استغلال الفرصة والتقاط صورة مع الكأس، ليس عليك إلا الذهاب إلى "Gillette zone" وحلاقة ذقنك هناك.

أو المشاركة في لعبة Goal game لتفوز بتذكرة للدخول والتقاط صورة مع الكأس.

كل هذا سيكون بمشاركة من أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام نجمي الكرة المصرية اللذين سيقدما الاستوديو التحليلي.

جيليت
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