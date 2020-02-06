ديانج: العودة بعد التأخر تحسب للفريق.. زملائي وراء تألقي

أشاد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بأداء زملائه في الفريق، والعودة بعد التأخر التي يراها تحسب للفريق.

وقال ديانج في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة. أن تعود بعد التأخر أمر صعب، وبذلنا جهدا كبيرا لنحقق الفوز".

وأضاف "أشكر الجماهير الذي ساندتنا في اللقاء، وأشكر زملائي الذين ساعدوني على الظهور بهذا المستوى".

وأتم "كنا قلقين بعد تلقي الهدف. وبعد التعادل، لعبنا بطريقنتا واستطعنا تحقيق الفوز وهذا الأمر يحسب للفريق".

الأهلي فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وسجل أليو ديانج هدف الفوز الأهلي القاتل في اللحظة الأخيرة، فيما كان قد تسبب في الأول بتصويبة ارتطمت بقدم أليو بادجي وسكنت الشباك.