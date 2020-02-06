انتهت كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (1) برشلونة (0).. البلاوجرانا يودعون

الخميس، 06 فبراير 2020 - 21:47

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتك بلباو وبرشلونة في ختام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية اللقاء بفوز أتليتك بلباو 1-0 على برشلونة.

ق 92: هدف قاتل لأتليتك بلباو في شباك برشلونة.

ق 77: نزول أرتيز أدوريز بدلا من إيكر مونياين كثاني تغييرات بلباو.

ق 70: تألق الحارس يمنع جريزمان في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة.

ق 57: نزول أنطوان جريزمان بدلا من أنسو فاتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: بطاقة صفراء لـ ليونيل ميسي بعد تدخل على راوؤل جارسيا.

ق 21: محاولات من برشلونة لم تتخطى حاجز الخطورة على مرمى بلباو.

ق 6: هجمة مزدوجة من برشلونة يتصدى لها دفاع وحارس مرمى الفريق الباسكي.

بداية اللقاء

في إسبانيا كأس ملك إسبانيا برشلونة أتليتك بلباو
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