انتهت كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (1) برشلونة (0).. البلاوجرانا يودعون
الخميس، 06 فبراير 2020 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتك بلباو وبرشلونة في ختام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
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نهاية اللقاء بفوز أتليتك بلباو 1-0 على برشلونة.
ق 92: هدف قاتل لأتليتك بلباو في شباك برشلونة.
ق 77: نزول أرتيز أدوريز بدلا من إيكر مونياين كثاني تغييرات بلباو.
ق 70: تألق الحارس يمنع جريزمان في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة.
ق 57: نزول أنطوان جريزمان بدلا من أنسو فاتي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
🎥 تدخل #ميسي على راؤول غارسيا .. وحكم المباراة ينذره. #بلباو_برشلونة#CopaDelRey pic.twitter.com/FUcfHMYWsB— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 6, 2020
ق 37: بطاقة صفراء لـ ليونيل ميسي بعد تدخل على راوؤل جارسيا.
ق 21: محاولات من برشلونة لم تتخطى حاجز الخطورة على مرمى بلباو.
ق 6: هجمة مزدوجة من برشلونة يتصدى لها دفاع وحارس مرمى الفريق الباسكي.
بداية اللقاء