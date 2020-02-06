انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (3) (4) سوسيداد.. مباراة مجنونة

يستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق.+95 بطاقة حمراء لـ أندوني جوروسابال

ق.+92 جوووووول ناتشو يسجل الهدف الثالث لـ ريال مدريد

ق.81 جووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني بعد صناعة فينيسيوس

ق.81 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق.79 جوووووووول فينيسيوس يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد برأسية عجز ريميرو عن إمساكها

ق.76 خروج فالفيردي وبراهيم، ودخول يوفيتش ورودريجو

ق.69 جووووووول ميكيل ميرينو يسجل الرابع لـ سوسيداد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق.64 خروج أوديجارد ودخول أندر جيفارا

ق.59 جوووووول مارسيلو يقلص الفارق لـ ريال مدريد

ق.56 جووووول ثالث إيزاك يعمق جراح ريال مدريد

ق.54 جووووول إيزاك يسجل الهدف الثاني من ضربة مقصية رائعة

ق.49 إيزاك يسجل هدفا ثانيا وتقنية الفيديو تلغيه بداعي التسلل

ق.46 دخول لوكا مودريتش بدلا من جيمس رودريجيز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 إيزاك يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة قوية لا تصيب المرمى رغم انعدام الرقابة

ق.43 تسديدة من مارسيلو من داخل منطقة الجزاء، وريميرو يمسك بها دون عناء

ق,39 رأسية من سيرخيو راموس ترتد من عارضة عارضة سوسيداد

ق.37 تسديدة قوية من فالفيردي وريميرو يتألق مجددا

ق.36 تسديدة قوية من جيمس رودريجيز يتصدى لها أليكس ريميرو ببراعة

ق.22 جووووووول مارتن أوديجارد يفتتح التسجيل لـ سوسيداد بعد خطأ من ألفونس أريولا

ق.20 ركلة حرة مباشرة ينفذها جيمس رودريجيز بشكل غير دقيق وتمر أعلى المرمى

ق.19 بطاقة صفراء لـ روبن لو نورمان بعد مخالفة في منطقة خطيرة لـ ريال مدريد

ق.12 بطاقة صفراء لـ مارتن أوديجارد بعد تدخل قوي على سيرخيو راموس

ق.10 تهديد أول من كريم بنزيمة. الفرنسي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن ميرينو يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة