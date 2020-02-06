انتهت في الدوري – بيراميدز (1) الأهلي (2) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 94 رأسية من الجباس ينقذها الشناوي بثبات.

ق. 93 طرد رجب بكار لاعب بيراميدز أيضا

ق. 93 طرد أحمد أيمن منصور وإنذار لإسلام عيسى.

ق. 90 جوووول قاااتل بتصويبة من أليو ديانج.

ق. 89 ركنية جديدة يحولها علي جبر والشناوي يتألق في التصدي لها.

ق. 86 كهربا يشارك بدلا من حسين الشحات.

ق. 85 مهدي سليمان ينقذ انفراد أمام حسين الشحات.

ق. 80 دودو الجباس يشارك بدلا من جون أنتوي.

ق. 77 جووول التعادل لـ الأهلي. مخالفة يبعدها دفاع بيراميدز ويقابلها أليو ديانج بتصويبة اصطدمت بأليو بادجي وسكنت الشباك.

ق. 75 تمريرة إلى أجايي داخل منطقة الجزاء لكن بكري يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 73 بديل ثان لبيراميدز بدخول عبد الله بكري بدلا من إسلام عيسى

ق. 63 تبديلان بدخول أليو بادجي بدلا من مروان محسن ووليد سليمان بدلا من أفشة.

ق. 52 جووول أول لبيراميدز. ركنية نفذها رجب بكار وقابلها علي جبر برأسية راائعة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 تبديل اضطراري أول لبيراميدز بدخول عمر لعيوني بدلا من عمر جابر.

ق. 38 عمر جابر يسقط على الأرض للمرة الثانية ويتلقى العلاج.

ق. 28 تسديدة من نبيل عماد دونجا لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 25 طولية إلى حسين الشحات والذي استلمها داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية لكن بعيدة قليلا عن قدم مروان محسن.

ق. 15 عرضية من فتحي إلى السولية برأسية إلى مروان محنس الذي استلم وسدد بيسراه بجانب المرمى.

ق. 3 تهديد أول. تمريرة طويلة من معلول استلمها جونيور أجايي وسدد كرة R2 تصدى لها المهدي سليمان إلى ركنية.

بداية المباراة