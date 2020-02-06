انتهت في الدوري – بيراميدز (1) الأهلي (2) نهاية المباراة

الخميس، 06 فبراير 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

مروان محسن مع الأهلي أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – مروان يقود الهجوم.. ومحمود متولي أساسي أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز – أنتوي يقود الهجوم أمام الأهلي انتهت الأزمة.. بيراميدز يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي الأهلي يتدرب الجمعة دون راحة استعدادا لطلائع الجيش.. تحديد موعد سفر سعد إلى ألمانيا

نهاية المباراة

ق. 94 رأسية من الجباس ينقذها الشناوي بثبات.

ق. 93 طرد رجب بكار لاعب بيراميدز أيضا

ق. 93 طرد أحمد أيمن منصور وإنذار لإسلام عيسى.

ق. 90 جوووول قاااتل بتصويبة من أليو ديانج.

ق. 89 ركنية جديدة يحولها علي جبر والشناوي يتألق في التصدي لها.

ق. 86 كهربا يشارك بدلا من حسين الشحات.

ق. 85 مهدي سليمان ينقذ انفراد أمام حسين الشحات.

ق. 80 دودو الجباس يشارك بدلا من جون أنتوي.

ق. 77 جووول التعادل لـ الأهلي. مخالفة يبعدها دفاع بيراميدز ويقابلها أليو ديانج بتصويبة اصطدمت بأليو بادجي وسكنت الشباك.

ق. 75 تمريرة إلى أجايي داخل منطقة الجزاء لكن بكري يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 73 بديل ثان لبيراميدز بدخول عبد الله بكري بدلا من إسلام عيسى

ق. 63 تبديلان بدخول أليو بادجي بدلا من مروان محسن ووليد سليمان بدلا من أفشة.

ق. 52 جووول أول لبيراميدز. ركنية نفذها رجب بكار وقابلها علي جبر برأسية راائعة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 تبديل اضطراري أول لبيراميدز بدخول عمر لعيوني بدلا من عمر جابر.

ق. 38 عمر جابر يسقط على الأرض للمرة الثانية ويتلقى العلاج.

ق. 28 تسديدة من نبيل عماد دونجا لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 25 طولية إلى حسين الشحات والذي استلمها داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية لكن بعيدة قليلا عن قدم مروان محسن.

ق. 15 عرضية من فتحي إلى السولية برأسية إلى مروان محنس الذي استلم وسدد بيسراه بجانب المرمى.

ق. 3 تهديد أول. تمريرة طويلة من معلول استلمها جونيور أجايي وسدد كرة R2 تصدى لها المهدي سليمان إلى ركنية.

بداية المباراة

في الدوري بيراميدز الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الكأس عدو زيدان.. سوسيداد يطيح بـ ريال مدريد في مباراة مجنونة 2 دقيقة | أوروبا
مانشستر سيتي يعلن إصابة رحيم سترلينج 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديانج: العودة بعد التأخر تحسب للفريق.. زملائي وراء تألقي 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إسبانيا - بلباو ضد برشلونة 8 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (0) برشلونة (0).. بداية اللقاء 17 دقيقة | أوروبا
الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90 35 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك