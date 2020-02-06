انتهت في الدوري - المصري (2) طنطا (2) نهاية المباراة

في المباراة قبل الأخيرة من الجولة 16، يواجه المصري طنطا.

المصري في المركز الـ12 بـ16 نقطة، أما طنطا فتراجع للمركز قبل الأخير بـ13 نقطة.

الفريقان في أزمة قبل انطلاق المباراة، فهل يحلها أحدهما لنفسه؟

طالع التشكيلين وتابع المباراة لحظة بلحظة..

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نهاية المباراة

ق. 94 جووول التعادل للمصري في الدقيقة الأخيرة. أحمد ياسر بتصوبة رائعة من خارج منطقة الجزاء على يسار علي فرج.

ق. 86 حكم اللقاء يطرد أحمد عادل "ميسي" لاعب المصري.

ق. 70 أوستين أموتو يشارك بدلا من حسين رجب

ق. 55 التبديل الأول لطنطا بدخول وليد عادل بدلا من محمد ماجد أونش.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول أحمد ياسر بدلا من فريد شوقي في صفوف المصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 محمد جابر يقلص الفارق سريعا للمصري. عرضية من حسن علي مرت من الجميع واستخلصها جابر لنفسه ثم سدد بيسراه قوية في المرمى.

ق. 36 جوووول ثاني لطنطا عن طريق إسلام فؤاء مجددا. ركنية قابلها إسلام بتصويبة على الطائر في المرمى.

ق. 34 مخالفة نفذها حسن علي وقابلها أحمد عادي ميسي برأسية في يد الحارس.

ق. 26 عرضية أرضية من محمد جابر، قابلها حسين رجب بتصويبة لكن علي فرج أنقذها.

ق. 20 جوووول أول لطنطا. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها أونش بلمسة وقابلها إسلام فؤاد بالرأس في المرمى.

بداية اللقاء