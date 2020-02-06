مواعيد مباريات الخميس 6-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز وريال مدريد وبرشلونة

يبدأ اليوم الخميس الكروي بلقاء بين المصري وطنطا في تمام الخامسة مساء عبر قناة "أون سبورت" في إطار الجولة 16 من الدوري.

وفي تمام السابعة والنصف وعبر القناة ذاتها سيواجه بيراميدز منافسه الأهلي في ختام الجولة.

أما في إسبانيا سيواجه أتليتك بلباو منافسه برشلونة في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3" في كأس ملك إسبانيا.

ذلك بعد لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الثامنة مساء.

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