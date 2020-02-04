انتهت في الدوري - الجونة (1) -(0) وادي دجلة.. انتصار قاتل لأصحاب الأرض

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ووادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الجونة بهدف دون رد.

ق88: جووووول قاتل والتر بواليا يسجل هدفا قاتلا للجونة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق19 اختراق رائع من رجب عمران لكنه يسقط أرضا داخل منطقة الجزاء قبل أن تبتعد عنه الكرة وتنتهي الهجمة.

ق15 خطييرة، حسام عرفات يخترق ويسدد لكنها تمر بسلام على مرمى الجونة.

بداية المباراة.

المباراة تنطلق بعد قليل.

الجونة وادي دجلة الدوري المصري
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