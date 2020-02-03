انتهت - إنبي (2) (1) المقاولون العرب.. الإنتاج (0) (0) الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي إنبي ضد المقاولون العرب، والإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري.

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إنبي ينتصر.. والإنتاج الحربي يتعادل مع الاتحاد السكندري

انتهت

ق74 جوووول سيف الدين الجزيري والهدف الأول للمقاولون من علامة الجزاء

ق63 جوووول محمد شريف والثاني لـ إنبي في مرمى المقاولون العرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.29 جوووول أول لـ إنبي بواسطة محمود قاعود بضربة رأسية

بداية المباراتين