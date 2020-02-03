انتهت في الدوري - أسوان (2) - (1) الإسماعيلي.. تماسيح النيل يحققون الفوز الثاني على التوالي

يستضيف أسوان الإسماعيلي في افتتاح الجولة 16 من الدوري المصري، في وقت يحاول فيه الفريق الجنوبي تحسين وضعه في الجدول.

أسوان يحل في المركز الـ17 بـ12 نقطة، أما الدراويش فيحاولون الاستمرار في استفاقتهم المحلية التي دفعتهم للمركز السابع بـ21 نقطة.

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نهاية المباراة

ق68: ضربة جزاء للتماسيح بعد حصول محمد عبد المجيد على خطأ من محمد فوزي، ويسكنها الشباك 2-1 لأسوان.

ق58: فخر الدين بن يوسف يواصل التألق بمتابعة تسديدة محمد الشامي في شباك أسوان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق6: فادي فريد يخادع باهر المحمدي ويضعه في ظهره ويسجل الأول في شباك الدراويش

انطلاق المباراة