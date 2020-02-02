انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (1) ليفانتي.. فوز بشق الأنفس

يستقبل برشلونة نظيره ليفانتي على ملعب كامب نو، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

برشلونة يسعى للاستفاقة بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام فالنسيا، وللانتقام من ليفانتي الذي تغلب عليه في الدور الأول 3-1.

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نهاية المباراة

ق.+90 جوووووول روبن روتشينا يسجل الهدف الأول لـ ليفانتي بتسديدة قوية بعد خطأ قاتل من تير شتيجن

ق.87 فرصة خطيرة جديدة من ليفانتي أهدرها روجر مارتي بغرابة شديدة أعلى العارضة

ق.87 خروج أنسو فاتي ودخول ريكي بويج

ق.82 تونيو يرسل عرضية يقابلها البديل إينيس باردي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، يمسك بها تير شتيجن بثبات

ق.74 ميسي يراوغ ويخترق ويسدد لكن أيتور يتصدى لفرصة خطيرة لـ برشلونة

ق.70 خروج أنطوان جريزمان ودخول سيرجي روبيرتو

ق.67 فرصة خطيرة لـ ليفانتي! تير شتيجن يتصدى لقذيفة هيرنان

ق.65 جيرارد بيكيه يتحصل على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن مواجهة ريال بيتيس في الجولة المقبلة

ق.55 تهديد جديد من ليفانتي، هذه المرة بعد عرضية موراليس وتسديدة جونزالو ميليرو التي استقرت في يد تير شتيجن

ق.53 فرصة خطيرة لـ ليفانتي لكن موراليس يسدد في قفاز تير شتيجن، ومتابعة روبن روتشينا تمر أعلى العارضة

ق.50 فرصة خطيرة لـ برشلونة بعدة أرواح، والدفاع يبعد تسديدة ميسي من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 جريزمان يهدر فرصة سهلة بعد تمريرة نيلسون سيميدو

ق.36 انطلاقة رائعة من سيميدو ومراوغتين وتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة

ق.32 جوووووووول آخر سريع لـ برشلونة بواسطة فاتي بعد تمريرة ميسي

ق.30 جووووووووول أول لـ برشلونة بواسطة فاتي بعد تمريرة رائعة من ميسي

ق.29 ميسي يقوم بمهارة رائعة داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة يتصدى لها أيتور فيرنانديز ببراعة

ق.17 جريزمان يهدر انفرادا بالمرمى برعونة بعد تمريرة طولية رائعة من جوردي ألبا

ق.13 تهديد أول من برشلونة بواسطة القائد ميسي الذي تلقى تمريرة من فاتي، وأطلق تسديدة يسارية جاورت القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل