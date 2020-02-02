غاب زلاتان وغابت الانتصارات.. ميلان يهدر نقطتين بالتعادل مع فيرونا

الأحد، 02 فبراير 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

هاكان تشالهانوجلو - ميلان - فيرونا

بعد خمس انتصارات متتالية في حضور السلطان زلاتان. غاب إبراهيموفيتش، وغابت أيضا الانتصارات عن ميلان بتعادل مع هيلاس فيرونا.

تعادل ميلان مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

سجل ديفيد فاراوني هدف هيلاس فيرونا، فيما تعادل هاكان تشالهان أوجلو لميلان.

أخبار متعلقة

ميلان يضم سايليمايكرس ويستعيد خدمات لاكسالت رسميا – ظهير ميلان ينتقل إلى الدوري الهولندي انتهت مغامرة ميلان سريعا.. رسميا - بيونتك إلى الدوري الألماني نصف نهائي ناري.. إنتر ميلان يعبر فيورنتينا في كأس إيطاليا

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة الـ32 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا للنقطة الـ30 في المركز العاشر.

التشكيل

غاب زلاتان إبراهيموفيتش عن اللقاء بداع المرض، فيما قاد أنتي ريبيتش ورافائيل لياو هجوم الروسينيري.

وصف المباراة

تقدم هيلاس فيرونا بالهدف الأول في الدقيقة الـ13. ديفيد فاراوني حول كرة عرضية من جهة اليسار من زاكاني لداخل شباك دوناروما من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك ميلان التعادل سريعا في الدقيقة الـ29. هاكان تشالهان أوجلو من كرة ثابتة نفذها ببراعة مسجلا التعادل.

ميلان كاد يتقدم بشكل أسرع في الدقيقة الـ31. مرتدة رائعة من ميلان بدأت من رافائيل لياو الذي مررها بشكل رائع لكاستييخو في منتصف الملعب ومررها الإسباني لأنتي ريبيتش داخل منطقة الجزاء فراوغ الأخير حارس المرمى ولكن طالت الكرة منه وخرجت خارج الملعب بعد تدخل المدافعين.

الشوط الثاني

كاد فيرونا يتقدم مجددا في الدقيقة الـ51 بعد اختراق رائع من ماتيا بيسينا ثم تمريرة إلى ماتيا زاكاني الذي أخطأ طريق المرمى.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان لجأ لدكته. وأشرك لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ64 بدلا من جياكمو بونافينتورا.

وكان التبديل الثاني في الدقيقة الـ77 بدخول أليكسيس سايليمايكيريس اللاعب الشاب، بدلا من دافيدي كالابرا.

وكاد ميلان يحقق الفوز القاتل في الدقيقة الـ89 من عرضية قابلها كاستييخو بلمسة في القائم الأيسر، لترتد إلى لياو الذي أخطأ في استلامها أمام المرمى الخالي، ليشتتها الدفاع.

سليل الأساطير دانييل مالديني سجل أولى مشاركاته في الدقيقة الـ90 بعد مشاركته بدلا من سامو كاستييخو.

وانتهت كل محاولات ميلان بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

في إيطاليا ميلان فيرونا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينيو يقهر بيب بتسديتين.. توتنام يقرّب ليفربول من حسم الدوري بثنائية في سيتي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاتسيو يكتسح سبال ويرتقي إلى وصافة الدوري الإيطالي 38 دقيقة | أوروبا
بيراميدز يختتم المجموعات بفوز صعب على نواذيبو 43 دقيقة | إفريقيا
بلباو يفشل في بروفة برشلونة.. خيتافي يتقدم للمركز الثالث مؤقتا 43 دقيقة | أوروبا
سعد سمير عن رسائله للاعبي الأهلي الجدد: قيمتك تبدأ بعدما تحقق بطولة إفريقيا 46 دقيقة | مصر
تقرير تونسي: جاريدو يقترب من ترك النجم بعد هجومه على الإدارة والجماهير ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة 3 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 4 سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

قد ينال إعجابك