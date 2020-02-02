غاب زلاتان وغابت الانتصارات.. ميلان يهدر نقطتين بالتعادل مع فيرونا

بعد خمس انتصارات متتالية في حضور السلطان زلاتان. غاب إبراهيموفيتش، وغابت أيضا الانتصارات عن ميلان بتعادل مع هيلاس فيرونا.

تعادل ميلان مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

سجل ديفيد فاراوني هدف هيلاس فيرونا، فيما تعادل هاكان تشالهان أوجلو لميلان.

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التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة الـ32 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا للنقطة الـ30 في المركز العاشر.

التشكيل

غاب زلاتان إبراهيموفيتش عن اللقاء بداع المرض، فيما قاد أنتي ريبيتش ورافائيل لياو هجوم الروسينيري.

وصف المباراة

تقدم هيلاس فيرونا بالهدف الأول في الدقيقة الـ13. ديفيد فاراوني حول كرة عرضية من جهة اليسار من زاكاني لداخل شباك دوناروما من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك ميلان التعادل سريعا في الدقيقة الـ29. هاكان تشالهان أوجلو من كرة ثابتة نفذها ببراعة مسجلا التعادل.

ميلان كاد يتقدم بشكل أسرع في الدقيقة الـ31. مرتدة رائعة من ميلان بدأت من رافائيل لياو الذي مررها بشكل رائع لكاستييخو في منتصف الملعب ومررها الإسباني لأنتي ريبيتش داخل منطقة الجزاء فراوغ الأخير حارس المرمى ولكن طالت الكرة منه وخرجت خارج الملعب بعد تدخل المدافعين.

الشوط الثاني

كاد فيرونا يتقدم مجددا في الدقيقة الـ51 بعد اختراق رائع من ماتيا بيسينا ثم تمريرة إلى ماتيا زاكاني الذي أخطأ طريق المرمى.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان لجأ لدكته. وأشرك لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ64 بدلا من جياكمو بونافينتورا.

وكان التبديل الثاني في الدقيقة الـ77 بدخول أليكسيس سايليمايكيريس اللاعب الشاب، بدلا من دافيدي كالابرا.

وكاد ميلان يحقق الفوز القاتل في الدقيقة الـ89 من عرضية قابلها كاستييخو بلمسة في القائم الأيسر، لترتد إلى لياو الذي أخطأ في استلامها أمام المرمى الخالي، ليشتتها الدفاع.

سليل الأساطير دانييل مالديني سجل أولى مشاركاته في الدقيقة الـ90 بعد مشاركته بدلا من سامو كاستييخو.

وانتهت كل محاولات ميلان بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.