ثنائية جديدة من هالاند تقود دورتموند لضرب يونيون برلين بخماسية.. وبايرن يفوز على ماينز

ضرب بوروسيا دورتموند نظيره يونيون برلين بخماسية دون رد في الجولة الـ20 من الدوري الألماني في مباراة شهدت استمرار إيرلينج هالاند في تألقه.

وواصل دروتموند حصده للنقاط وارتفع رصيده إلى النقطة 39 وارتقى بشكل مؤقت للمركز الثالث بجدول الترتيب. بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة.

أما يونيون برلين تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الـ12.

هالاند سجل ثنائية في فوز دورتموند في أول مباراة يلعبها أساسي، ليصل إلى هدفه السابع في الدوري الألماني في 3 مباريات فقط.

افتتح خماسية دورتموند النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو في الدقيقة 13، وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل ماركو ريوس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ثم أضاف أكسيل فيتسيل الهدف الرابع في الدقيقة 70.

واختتم هالاند الخماسية في الدقيقة 76.

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بايرن × ماينز

في مباراة أخرى فاز بايرن ميونيخ على ماينز بثلاثية مقابل هدف، ليتصدر البافاري ترتيب الدوري بشكل مؤقت لحين خوض منافسه آر بي لايبزج مباراته ضد مونشنجلادباخ.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 42 في الصدارة بفارق نقطتين عن لايبزج.

بينما تجمد رصيد ماينز عند النقطة 18 في المركز الـ15.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن في الدقيقة 8، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وأكمل تياجو ألكانتارا ثلاثية بايرن في الدقيقة 26، بينما سجل جيرميه جستي في الدقيقة 45.

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أوجسبورج × فيردير بريمن

كما فاز أوجسبورج على فيردير بريمن بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد بريمن عند النقطة 17 في المركز الـ16.

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هوفنهايم × ليفركوزن

وفاز هوفنهايم على باير ليفركوزن بهدفين لهدف أيضا، ليصل إلى النقطة 33 في المركز السابع، ويتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 34 في المركز الخامس.

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فورتونا دوسلدورف × فرانكفورت

وأخيرا تعادل فورتونا دوسلدورف مع آينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق، ليصل الأول إلى النقطة 16 في المركز الـ17 وقبل الأخير، ويرتفع رصيد الثاني إلى النقطة 25 في المركز العاشر.