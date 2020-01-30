انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5) (0) ليجانيس.. أجيري يودع المسابقة

الخميس، 30 يناير 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره ليجانيس على ملعب كامب نو في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة يسعى لمواصلة مشواره في المسابقة الإسبانية الأعرق.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــــــــــــنـــــــــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.89 جوووووول ميسي يسجل الهدف الخامس لـ برشلونة

ق.78 جوووووول أرتور يسجل الهدف الرابع لـ برشلونة

ق.59 جوووووول ميسي يسجل الهدف الثالث بعد فاصل فردي مميز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.28 جوووووول كليمنت لونجليه يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة بضربة رأسية

ق.4 جوووووول أول لـ برشلونة بواسطة أنطوان جريزمان

ق.1 أووووه تهديد أول من ليجانيس بعد مرور 20 ثانية. الدنماركي برايتويت يطلق تسديدة أرضية تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة كأس إسبانيا ليجانيس

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