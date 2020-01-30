نهاية في الدوري - الاتحاد السكندري (1) - (1) سموحة

يستضيف الاتحاد السكندري سموحة في ختام الجولة 15 من الدوري المصري، في دربي سكندري خالص.

الاتحاد يقدم موسما رائعا ويحتل المركز الخامس في الدوري، أما سموحة ففي المركز التاسع.

طالع التشكيلين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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انتهت المباراة

ق.63 جوووووول سموحة يتعادل بهدف عكسي سجله عماد السيد في شباكه

ق46: الحكم يلغي هدفا لسموحة بداع تسلل رونالد وانجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.12 جوووووول أول للاتحاد بواسطة خالد عبد الفتاح بالخطأ في مرمى فريقه سموحة

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل