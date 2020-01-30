انتهت في الدوري - الإسماعيلي (3) الإنتاج الحربي (2) انتصار الدراويش

الخميس، 30 يناير 2020 - 17:08

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي، والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق69: بينية رائعة من همام طارق تصل إلى محمد الشامي المنفرد الذي يرتبك ولكنه يمررها لفخر الدين بن يوسف الذي يسدد صاروخا في شباك عامر عامر معلنا الهدف الثالث للدراويش.

ق56: جووول الثاني.. محمد رجب يسجل من رأسية رائعة!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: باهر المحمدي يغالط عامر عامر ويسكن الكرة في الشباك

ق28: الشامي يصحح خطأه ويحصل على ركلة جزاء من الحناوي نفسه بعدما سدد الكرة في يده

ق22: معاذ الحناوي يسجل ركلة الجزاء والتعادل للإنتاج الحربي

ق21: ركلة جزاء للإنتاج بعد خطأ ساذج من محمد الشامي حيث استلم الكرة باليد داخل منطقة الجزاء

ق. 5 جووول أول للإسماعيلي عن طريق محمد هاشم. خطأ من عامر عامر أثناء الخروج على الكرة ويتابعها هاشم في المرمى.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي الإنتاج الحربي

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