انتهت في الدوري - نادي مصر (1) - (2) بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على نادي مصر في ختام اليوم الرابع لمنافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

ويحتل نادي مصر المركز الأخير في الدوري بـ11 نقطة، أما بيراميدز فيحل خامسا بـ23 نقطة.

طالع التشكيلين وتابع المباراة لحظة بلحظة..

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز 2-1

ق75 :إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني لبيراميدز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: بيراميدز يتعادل عن طريق نبيل عماد "دونجا"

ق34: مصطفى سلطان يفاجئ بيراميدز بهدف بعد ارتباك في منطقة الجزاء

ق27: عرضية أرضية من الجباس يقابلها أنتوي بباطن القدم لكن ترتطم بالعارضة وتلمس خط المرمى وتخرج.

انطلاق المباراة