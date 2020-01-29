انتهت في الدوري - المصري (1) الجونة (2).. أكرم توفيق في الرمق الأخير!

يستضيف المصري البورسعيدي فريق الجونة على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة.

بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة.

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نهاية المباراة

ق94: جوووووول أكرم توفيق يسجل هدف قاتل!

ق85: فرصة ذهبية تضيع من الجونة، أحمد ياسر ريان يلعب رأسية تصل لمحمود الشبراوي لكن جناح الجونة يهدرها بغرابة.

ق73: التعااااادل لسعيدو سيمبوريه

ق72: ضربة جزاء لأصحاب الأرض.. سعيدو سيمبوريه أمام الغرباوي

ق69: جوووول أحمد ياسر ريان يفاجئ المصري بهدف أول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: شيخ موكورو يهدر فرصة ذهبية أخرى، بعد شبه انفراد بمحمود الغرباوي.

ق36: شوشة يخطئ في التمرير وأحمد ريان ينفرد ويهدر الكرة

ق17: أموتو يهدر انفرادا تاما بمرمى الجونة

انطلاق الشوط الأول