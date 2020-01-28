انتهت الدوري المصري - دجلة (1)-(1) الزمالك

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري والتي تقام بملعب استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

******

أخبار متعلقة

خبر في الجول – جنش يسافر مع الزمالك إلى أنجولا تشكيل الزمالك – أوباما يعوض حامد.. وشيكابالا أساسي ضد دجلة تشكيل وادي دجلة – كابو وعرفات وعمران يهاجمون الزمالك طاقم تحكيم إريتري لمواجهة الزمالك وبريميرو دي أوجستو

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 92: إنذار لمصطفى محمد بسبب الاعتراض

ق +92: هدف ملغي لمصطفى محمد

ق 80: تبديل ثالث بنزول إسلام جابر بدلا من فرجاني ساسي

ق 72: تبديل ثاني لوادي دجلة بنزول مروان حمدي بدلا من أحمد سعيد

ق 72: نزول مصطفى فتحي بدلا من أوناجم

ق 67: تبديل أول لوادي دجلة بنزول عمرو صلاح بدلا من بسام وليد

ق 60: تبديل أول للزمالك بنزول محمد حسن بدلا من شيكابالا

ق 60: أحمد سعيد يهدر فرصة خطيرة للغاية من وادي دجلة أمام مرمى الزمالك

ق 52: أوناجم يهدر فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 42: جووول هدف التعادل لوادي دجلة عن طريق أحمد سعيد

ق 23: إنذار لمحمود علاء وآخر لرجب عمران

ق 15: جوووول هدف أول صاروخي من مصطفى محمد

ق 10: الونش ينقذ هجمة خطيرة من رفيق كابو

ق 4: أحمد رمضان بيكهام ينقذ انفراد من مصطفى محمد

انطلاق المباراة

الزمالك وادي دجلة الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة بيراميدز - السعيد ضمن 18 لاعبا لمواجهة نادي مصر دقيقة | الدوري المصري
زيدان يرد على عدم اهتمام ريال مدريد بالكأس.. وكيف يرى صفقات برشلونة وأتليتكو 6 دقيقة | أوروبا
كارتيرون يتعثر أمام ماضيه.. دجلة يحرم الزمالك من الكرة والفوز 10 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا لأتليتكو.. زيدان يريح عددا من لاعبي ريال مدريد في مواجهة سرقسطة 27 دقيقة | أوروبا
صراع بين برشلونة ومانشستر يونايتد على برونو فرنانديز.. والحسم للاعب 40 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - محمد فخري يقترب من الإعارة إلى إنبي 52 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك