انتهت الدوري المصري - دجلة (1)-(1) الزمالك
الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 19:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري والتي تقام بملعب استاد القاهرة.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 92: إنذار لمصطفى محمد بسبب الاعتراض
ق +92: هدف ملغي لمصطفى محمد
ق 80: تبديل ثالث بنزول إسلام جابر بدلا من فرجاني ساسي
ق 72: تبديل ثاني لوادي دجلة بنزول مروان حمدي بدلا من أحمد سعيد
ق 72: نزول مصطفى فتحي بدلا من أوناجم
ق 67: تبديل أول لوادي دجلة بنزول عمرو صلاح بدلا من بسام وليد
ق 60: تبديل أول للزمالك بنزول محمد حسن بدلا من شيكابالا
ق 60: أحمد سعيد يهدر فرصة خطيرة للغاية من وادي دجلة أمام مرمى الزمالك
ق 52: أوناجم يهدر فرصة خطيرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 42: جووول هدف التعادل لوادي دجلة عن طريق أحمد سعيد
ق 23: إنذار لمحمود علاء وآخر لرجب عمران
ق 15: جوووول هدف أول صاروخي من مصطفى محمد
ق 10: الونش ينقذ هجمة خطيرة من رفيق كابو
ق 4: أحمد رمضان بيكهام ينقذ انفراد من مصطفى محمد
انطلاق المباراة