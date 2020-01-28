انتهت الدوري المصري - دجلة (1)-(1) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري والتي تقام بملعب استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 92: إنذار لمصطفى محمد بسبب الاعتراض

ق +92: هدف ملغي لمصطفى محمد

ق 80: تبديل ثالث بنزول إسلام جابر بدلا من فرجاني ساسي

ق 72: تبديل ثاني لوادي دجلة بنزول مروان حمدي بدلا من أحمد سعيد

ق 72: نزول مصطفى فتحي بدلا من أوناجم

ق 67: تبديل أول لوادي دجلة بنزول عمرو صلاح بدلا من بسام وليد

ق 60: تبديل أول للزمالك بنزول محمد حسن بدلا من شيكابالا

ق 60: أحمد سعيد يهدر فرصة خطيرة للغاية من وادي دجلة أمام مرمى الزمالك

ق 52: أوناجم يهدر فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 42: جووول هدف التعادل لوادي دجلة عن طريق أحمد سعيد

ق 23: إنذار لمحمود علاء وآخر لرجب عمران

ق 15: جوووول هدف أول صاروخي من مصطفى محمد

ق 10: الونش ينقذ هجمة خطيرة من رفيق كابو

ق 4: أحمد رمضان بيكهام ينقذ انفراد من مصطفى محمد

انطلاق المباراة