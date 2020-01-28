تنس - دجوكوفيتش يواصل تفوقه ويتأهل لمواجهة فيدرير في أستراليا المفتوحة

واصل نوفاك دجوكوفيتش تفوقه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس واحدة من البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في اللعبة وتأهل لنصف النهائي لمواجهة روجر فيدرير.

وتغلب الصربي دجوكوفيتش على الكندي ميلوس راونيتش بثلاث مجموعات دون رد في مباراة استغرقت 3 ساعات إلا سبع دقائق.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى بنتيجة 6-4 والثانية 6-3 قبل أن يفوز بالثالثة بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.

وفي لفتة منه ارتدى دجوكوفيتش حرفي K و B على قميصه في رثاء كوبي براينت نجم كرة السلة الذي توفى أول أمس نتيجة تحطم طائرته.

ويواجه دجوكوفيتش، المخضرم روجر فيدرير الذي تأهل بشق الأنفس إلى المربع الذهبي.

وتغلب فيدرير على الأمريكي تينس ساندجرين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وأنقذ فيدرير 7 كرات لحسم ساندجرين للمباراة قبل اللجوء لمجموعة فاصلة حسمها السويسري بنتيجة 6-3.

ويعتبر نوفاك دجوكوفيتش الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات أخرهم النسخة الماضية، بينما حقق فيدرير اللقب 6 مرات أخرهم 2018.