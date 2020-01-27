انتهت في الدوري - المقاصة (1)-(1) الجيش

مواجهة بين جريحين في الدوري، ومواجهة بين مدربين مؤقتين.

مصر للمقاصة بمدربه المؤقت جمال عمر الذي يخلف أحمد حسام "ميدو"، وطلائع الجيش بمدربه المؤقت عبد الحميد بسيوني الذي يخلف طارق يحيى.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 46: جوووووول عمرو جمال يسجل التعادل للجيش

نهاية الشوط الأول

ق.31 تمريرة طولية نحو شيملس بيكلي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة جاورت الشباك بقليل

ق.8 جدل كبير! مصر للمقاصة يسجل الهدف الأول بتسديدة ميدو جابر من ركلة جرة مباشرة التي ارتدت من الجدار البشري وعرفت طريقها نحو الشباك، قبل أن يلغيه الحكم في قرار جدلي بداعي التسلل، ثم يعود ويحتسبه مجددا بعد دقيقة.

بداية المباراة