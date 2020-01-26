انتهت في إيطاليا - نابولي (2) يوفنتوس (1) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة بفوز نابولي.

ق. 93 خلفية مزدوجة من جونزالو إيجواين لكن في يد الحارس.

ق. 90 كريستيانو رونالدو يسجل الأول ليوفنتوس.

ق. 86 هدف ثاني لنابولي, إنسيني بتصويبة رائعة على الطائر.

ق. 61 زيلنسكي يسجل الأول لنابولي. تصويبة تصدى لها تشيزني، وتابعها زيلنسكي في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة