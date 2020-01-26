انتهت في إيطاليا - نابولي (2) يوفنتوس (1) نهاية المباراة

الأحد، 26 يناير 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

هدف يوفنتوس القاتل في نابولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

ساري: قد أتقاعد بعد الرحيل عن يوفنتوس ديبالا: لا أعلم هل مستقبلي في يوفنتوس أم خارجه بثلاثية في 45 دقيقة على روما.. يوفنتوس إلى نصف نهائي الكأس انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (3) روما (1).. البيانكونيري للمربع الذهبي

نهاية المباراة بفوز نابولي.

ق. 93 خلفية مزدوجة من جونزالو إيجواين لكن في يد الحارس.

ق. 90 كريستيانو رونالدو يسجل الأول ليوفنتوس.

ق. 86 هدف ثاني لنابولي, إنسيني بتصويبة رائعة على الطائر.

ق. 61 زيلنسكي يسجل الأول لنابولي. تصويبة تصدى لها تشيزني، وتابعها زيلنسكي في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

في إيطاليا نابولي يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

نيمار: علمت بخبر وفاة براينت بين الشوطين.. العالم في حالة حُزن 33 دقيقة | أوروبا
ناتشو: احتفلت مع زيدان لأنه طلب مني التقدم في كرة الهدف 45 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الإثنين 27-1-2020 والقنوات الناقلة - مواجهة المدربين الراحلين في الدوري المصري 50 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: موت براينت نبأ بشع.. ونصيحتي جعلت ناتشو يسجل 57 دقيقة | أوروبا
سيميوني: تراجع أتليتكو؟ الجماهير أطلقت الصافرات علي عندما كنت لاعبا 59 دقيقة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - ريال مدريد يتصدر والأهلي ينتصر على النجم ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك