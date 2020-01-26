انتهت في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) ريال مدريد.. فوز ثمين

يحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.88 دخول فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش

ق.87 سيرجي جوارديولا يسجل لـ بلد الوليد لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

ق,84 خواكين يطلق تسديدة قوية لكنها تمر بجوار قائم ريال مدريد

ق.78 جووووووووول ناتشو يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد

ق.73 خروج إيسكو ودخول لوكاس فاسكيز في التغيير الأول لـ ريال مدريد

ق.67 ضربة رأسية من بنزيمة بعد عرضية رودريجو، لكن تمر مباشرة بجوار القائم

ق.62 إيسكو ينفذ ركلة حرة مباشرة تعلو العارضة

ق.59 بنزيمة يهدر فرصة سهلة في مواجهة المرمى

ق.51 رودريجو يطلق تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها جوردي ماسيب ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 تسديدة بعيدة المدى من كاسيميرو تعلو العارضة

ق.13 ركلة ركنية لـ بلد الوليد تُسدد مباشرة في المرمى وكورتوا يبعدها ببراعة

ق.12 كاسيميرو يسجل هدفا بضربة رأسية، لكن تقنية الفيديو تتدخل وتعلن عدم صحته بسبب التسلل

ق.11 تدخل عنيف من خواكين فيرنانديز على رودريجو لاعب ريال مدريد يكلفه بطاقة صفراء وسط مطالبات بالطرد من لاعبي الميرنجي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل