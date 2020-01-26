انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(0) النجم الساحلي.. الأحمر في الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد النجم في استاد السلام.

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ويتصدر النجم المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الهلال السوادني، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بـ7 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي وتصدره المجموعة

ق 90: خروج مروان محسن ونزول أليو بادجي

ق 86: سقوط الشناوي مصابا

ق 75: نزول وليد سليمان بدل الشحات

ق 69: انطلاقة سريعة للأهلي والكرة تصل لكهربا الذي سقط داخل منطقة الجزاء بعد اصطدام مع مدافع النجم والحكم يشير إلى استكمال اللعب

ق 55: نزول كهربا بدلا من أحمد الشيخ

ق 55: تسديدة من مروان محسن بالقدم اليسرى تمر جوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-صفر

ق 31: جووووووووول أجايي والأول

ق 30: انطلاقة من حسين الشحات وتسديدة يبعدها الحارس إلى ركنية

ق 20: الشناوي يتألق مجددا ويتصدى لانفراد من العريبي ويخرج الكرة ركنية

ق 5: الشناوي يتألق ويبعد فرصة خطيرة بتسديدة قوية من كريم عريبي

ق 3: إنذار لمحمد أمين بن عمر

انطلاق المباراة