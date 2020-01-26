مباشر نهائي إفريقيا لليد – تونس (7) مصر (5) التقدم للفراعنة

الأحد، 26 يناير 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ومصر، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

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ق. 12 هدف جديد لمصر في المرمى الخالي,, 7-5 لمصر

ق. 11 التقدم الأول لمصر.. 6-5

ق. 11 التعادل - 5-5

ق. 10 علي زين يقلص الفارق - 5-4 لصالح تونس

ق. 8 إيقاف دقيقتان لأحمد خيري لاعب مصر

ق. 7 - 5-3 لتونس

ق. 7 - 4-3 لصالح تونس.. سند من رمية جزاء

ق. 5 - 3-2 لتونس

ق. 3 - 1-1

ق. 1 - 0-1 لتونس

بداية المباراة

كرة يد مصر تونس

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