مباشر نهائي إفريقيا لليد – تونس (7) مصر (5) التقدم للفراعنة
الأحد، 26 يناير 2020 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ومصر، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.
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ق. 12 هدف جديد لمصر في المرمى الخالي,, 7-5 لمصر
ق. 11 التقدم الأول لمصر.. 6-5
ق. 11 التعادل - 5-5
ق. 10 علي زين يقلص الفارق - 5-4 لصالح تونس
ق. 8 إيقاف دقيقتان لأحمد خيري لاعب مصر
ق. 7 - 5-3 لتونس
ق. 7 - 4-3 لصالح تونس.. سند من رمية جزاء
ق. 5 - 3-2 لتونس
ق. 3 - 1-1
ق. 1 - 0-1 لتونس
بداية المباراة
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