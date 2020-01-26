انتهى نهائي إفريقيا لليد – تونس (22) مصر (27) الفراعنة الأبطال

الأحد، 26 يناير 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ومصر، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

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نهاية المباراة

المباراة تتوقف لنزول مشجع لأرض الملعب

ق. 27 - 27-22 لصالح مصر

ق. 23 يحيى خالد رائع. رمية رااائعة في المرمى.

ق. 13 مصر توسع الفارق.. 23-16 لصالح مصر

ق. 12 21-16 لصالح مصر

ق. 8 الوكيل يسجل.. 18-14 لصالح مصر

ق. 7 - 17-14 لصالح مصر وهنداوي يتألق

ق. 6 تونس تقلص الفارق.. 16-14 لصالح مصر

ق. 3 التقدم للفراعنة.. 16-12 لصالح مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

15-11 لصالح مصر.. نقطة في اللحظة الأخيرة للفراعنة

ق. 29 علي زيد يسجل والفارق يرتفع إلى ثلاثة أهداف.. النتيجة الآن: 14-11 لصالح مصر

ق. 27 - مصر تتقدم.. 13-11

ق. 25 - 12-11 لصالح مصر.. تونس تقلص الفارق

ق.20 إيقاف دقيقتان ليوسف معرف لاعب تونس.. والنتيجة الآن: 11-8 لصالح مصر

ق. 19 10-8 لصالح مصر

ق. 16 – 9-6 لصالح مصر.. تقدم بفارق ثلاثة أهداف

ق. 15 أوووه كريم هنداوي يتألق ويتصدى للكرة

8-6 لصالح مصر

ق. 14 – 8-5 لصالح مصر عن طريق سند

وقت مستقطع لصالح تونس

ق. 12 هدف جديد لمصر في المرمى الخالي,, 7-5 لمصر

ق. 11 التقدم الأول لمصر.. 6-5

ق. 11 التعادل - 5-5

ق. 10 علي زين يقلص الفارق - 5-4 لصالح تونس

ق. 8 إيقاف دقيقتان لأحمد خيري لاعب مصر

ق. 7 - 5-3 لتونس

ق. 7 - 4-3 لصالح تونس.. سند من رمية جزاء

ق. 5 - 3-2 لتونس

ق. 3 - 1-1

ق. 1 - 0-1 لتونس

بداية المباراة

كرة يد مصر تونس

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