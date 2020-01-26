انتهت كأس محمد السادس – الإسماعيلي (0) الاتحاد (0) نهاية المباراة

بعد فوز الإسماعيلي ذهابا في الإسكندرية، فذلك لن يقلل من سخونة لقاء الإياب شيء.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي، والاتحاد السكندري، في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الإسماعيلي هزم الاتحاد في الإسكندرية بهدف محمد الشامي.

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نهاية المباراة

ق. 92 انطلاقة من عبد الرحمن مجدي وتصويبة فوق المرمى.

ق. 84 مطالبة بركلة جزاء لـ أحمد رفعت والفار يقول لا

ق. 82 محمود عبد العاطي "دونجا" يشارك

ق. 76 فخر الدين بن يوسف يشارك لأول مرة بدلا من شيلونجو

ق. 69 أنيس سالتو يشارك مع الاتحاد بدلا من إيمانويل أوكوي

ق. 69 محمد بيومي شارك بدلا من أحمد أيمن في صفوف الإسماعيلي

ق. 67 مخالفة نفذها عبد الرحمن مجدي بجانب القائم بقليل.

ق. 62 ماذا أهدرت يا رزاق! ركنية وصلت للاعب الغاني داخل الست ياردات ويصوب فوق المرمى.

ق. 57 تصويبة قوية أولى من عبد الرحمن مجدي، ويتألق عماد السيد ويحولها إلى ركنية.

ق. 53 خالد قمر ينفرد لكن يتباطأ في التصويب ليقطعها الدفاع من امامه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 الشامي يستلم الكرة ويسدد صاروخ لكن عماد السيد يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق.42 بطاقة صفراء لباهر المحمدي بعد تدخل قوي على السيد سالم

ق. 30 أوووه الأول للاتحاد لكن يلغى بداع التسلل. كرة ثابتة نفذها السيد سالم ومررها إسلام جمال، ليتابعها محمود رزق في المرمى. لكن الحكم المساعد يلغي الهدف.

أنت الحكم - هدف ملغي للاتحاد عن طريق محمود رزق بداعي التسلل Via: @ADSportsTVpic.twitter.com/4IgbdgeNhH — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2020

ق. 27 عرضية من محمود شعبان يقابلها خالد قمر برأسية في العارضة!

ق. 20 الخطورة الأولى للإسماعيلي. محمد صادق يخترق من الجهة اليمنى ويرسل عرضية أرضية، سددها باهر المحمدي فوق المرمى بقليل.

ق. 6 عرضية من رزاق سيسيح حاول خالد قمر تحويلها بخلفية مزدوجة وتصل إلى احمد رفعت الذي يسدد لكن بجانب القائم بقليل.

أول تهديد من الاتحاد السكندري عن طريق أحمد رفعت بتسديدة مرت بجوار قائم محمد فوزي Via: @ADSportsTVpic.twitter.com/ILCNebbIdo — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2020

ق. 4 عرضية من عبد الرحمن مجدي، يمسك عماد السيد بها.

بداية المباراة