انتهت - المقاولون العرب (2) - (0) طنطا

يدخل المقاولون العرب مباراته ضد طنطا بغية استمرار نتائجه المميزة هذا الموسم، بينما يطمح طنطا لاستمرار الصحوة.

طنطا يحل في المركز الـ13 بـ13 نقطة، أما المقاولون فيحتل المركز الثاني بـ29 نقطة قبل المباراة الافتتاحية للجولة 15 من المسابقة.

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انتهت

ق74 جووووووووووول لويس أدوارد والهدف الثاني للمقاولون العرب

ق47 أبو السعود يتألق أمام فرصة خطيرة لطنطا مع انطلاق الشوط الثاني

المقاولون العرب (1) - (0) طنطا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

عرضية من محمد سمير وجدت طريقها نحو الشباك دون أي تدخل من أي لاعب

ق29 جووووووووووول محمد سمير والهدف الأول لـ المقاولون العرب

** ق20 هدف أول ملغي للمقاولون العرب بداعي مخالفة على سيف الدين الجزيري

** المقاولون العرب (0) - (0) طنطا