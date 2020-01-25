انتهت في إسبانيا - فالنسيا (2) - (0) برشلونة.. خسارة أولى لـ كيكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز فالنسيا 2-صفر

ق.77 جووووووول ماكسي جوميز يسجل الهدف الثاني لـ فالنسيا

ق.73 جاومي دومينيك يتصدى لركلة حرة نفذها ليو ميسي

ق.68 تسديدة مخادعة من مسي تمر أعلى مرمى فالنسيا بقليل

ق.60 خروج كيفن جاميرو ودخول رودريجو مورينو في التغيير الأول لـ فالنسيا

ق.59 تسديدة قوية من ميسي تمر مباشرة بجوار مرمى جاومي دومينيك

ق.56 دخول أرتورو فيدال بدلا من أرتور ميلو في التغيير الأول لـ برشلونة

ق.48 جووووول فالنسيا يسجل الهدف الأول بعد تسديدة من ماكسي جوميز اصطدمت في جوردي ألبا وعرفت طريقها إلى الشباك

ق.46 أنسو فاتي يهدر فرصة أولى سريعة لـ برشلونة في الشوط الثاني بعد تمريرة ليو ميسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 خيسوس خيل مانزانو حكم اللقاء يعتذر للاعبي فالنسيا بعد أن أوقف اللعب لاحتساب مخالفة لصالح الخفافيش أثناء هجمة مرتدة خطيرة

ق.29 ماكسي جوميز يطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها تير شتيجن وترتد من العارضة، ويتابعها كيفن جاميرو ويتصدى تير شتيجن مجددا

ق.12 مارك أندري يتير شتيجن يتصدى لركلة الجزاء التي سددها ماكسي جوميز

ق.10 ركلة جزاء لـ فالنسيا بعد عرقلة جيرارد بيكيه لـ خوسيه لويس جايا

بداية المباراة