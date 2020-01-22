انتهت كأس ملك إسبانيا - أونيونيستاس (1) ريال مدريد (3) الملكي للدور التالي

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مارسيلو - ريال مدريد - إشبيلية

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نهاية اللقاء

ق. 91 جووووول ثالث لريال مدريد. إبراهيم دياز يسجل مجددا بتصويبة رائعة.

ق. 64 أريولا يتألق وينقذ التعادل

ق. 61 جووول الثاني لريال مدريد. إبراهيم دياز يسجل الثاني لريال مدريد.

ق. 57 جووول التعادل. ألفارو سانتوس يسجل التعادل بطريقة رائعة. تقدم بشكل رائع واخترق الدفاعات ثم سدد بيسراه مسجلا التعادل.

ألفارو سانتوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 جوووول أول لريال مدريد عن طريق جاريث بيل

بداية اللقاء

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