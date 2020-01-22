انتهت كأس ملك إسبانيا – إيبيزا (1) برشلونة (2) نهاية المباراة

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

إبيزا يحتفل بالهدف في برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيبيزا وبرشلونة، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق. 96 جوووووول قاتل لبرشلونة عن طريق أنطوان جريزمان

ق72: جووووول جريزمان يسجل التعادل لبرشلونة

ق. 59 تبديل أول لبرشلونة بدخول خوردي ألبا بدلا من كارليس بيريز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 هجمة خطيرة للغاية لصالح فريق إيبيزا وتصويبة من راي ناسيمنتو أوليفيرا من يمين منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن ليجدها فرانسيسكو جريما والذي صوب كرة قوية أبعدها نيتو من أعلى منتصف مرماه.

ق. 16 مرور من جريزمان من جهة اليمين أتبعه بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع إيبيزا عن مناطق الخطورة.

ق. 9 جووووووول أول لإيبيزا عن طريق بابلو ألفارو. كرة عرضية من جهة اليسار قابلها خافيير بيريز ماتيو بتصويبة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار نيتو.

بداية المباراة

كأس ملك إسبانيا برشلونة إيبيزا

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