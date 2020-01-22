مصدر في الأهلي لـ في الجول: قررنا الإبقاء على جيرالدو والاعتذار للصفاقسي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب استمرار جيرالدو جناح الفريق ضمن صفوفه خلال الموسم الجاري وعدم رحيله خلال السوق الشتوية الجارية. وذلك حسبما أوضح مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com.

وقال المصدر: "قررنا استمرار جيرالدو بعد رحيل وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي".

وواصل "من المؤكد حاليا أننا سنعتذر لنادي الصفاقسي التونسي عن الاستمرار في المفاوضات معهم حول استعارة اللاعب".

وأكمل "إعارة أزارو أنهت جدلية قيد أليو بادجي مهاجم الفريق الذي كان بحاجة لرحيل أحد الجانب لكي يدخل إلى القائمة الإفريقية والمحلية".

وأتم "جيرالدو مقيد محليا وإفريقيا ورحيله سيجعل الأهلي ناقصا، خاصة وأنه لم يعد هناك إمكانية للاستبدال".

أمير توفيق صرح في وقت سابق لـ FilGoal.com أن الصفاقسي طلب استعارة جيرالدو مع أحقية الشراء. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي في يناير 2019 قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، وشارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات.

الجناح الدولي الأنجولي لعب بقميص الأهلي في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.