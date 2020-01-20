انتهت - طلائع الجيش (0) - (3) الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

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انتهت

ق84 عماد السيد يتألق أمام ركلة جزاء مهند لاشين

ق71 جووووووووووووول خالد قمر والهدف الثاااالث من ضربة رأس

ق53 جووووووووووووول أحمد رفعت والهدف الثاااااني للاتحاد السكندري

ق48 جووووووووووووول هدف ولا أروع ولا أجمل عن طريق أوكوي من تسديدة صاروخية هزت الشباك

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

فرصة محققة لـ طلائع الجيش أمام الاتحاد ولكن دفاع الفريق السكندري أبعدها من عند خط المرمى

تدخلات قوية بين لاعبي الفريقين

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة