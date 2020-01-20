انتهت في الدوري - أسوان (1) - (3) دجلة
الإثنين، 20 يناير 2020 - 14:22
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة أسوان ووادي دجلة يوم الإثنين في الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.
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د.65 جوووول فادي فريد يهدر ركلة الجزاء ويسجل هدف تقليص الفارق من متابعة الكرة.
د.64 ركلة جزاااء لصالح أسوان بعد عرقلة من عبد الله محمود لفادي فريد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: أحمد رمضان يسجل الهدف الثالث لدجلة
ق34: عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الثاني لدجلة
ق17: حسام عرفات يسجل الهدف الأول لوادي دجلة
بداية المباراة
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