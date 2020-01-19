سولشاير يعلن غياب راشفورد عن يونايتد لفترة طويلة

الأحد، 19 يناير 2020 - 22:15

كتب : محرر في الجول

ماركوس راشفورد - سولشاير

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب ماركوس راشفورد مهاجم الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال سولشاير عقب مباراة ليفربول لشبكة "سكاي سبورتس": "ماركوس سيء الحظ سيغيب لبعض الوقت".

وأوضح "تعرض لإصابة خطيرة، لكنها كانت ضد وولفرهامبتون وليست إصابة قديمة".

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كان راشفورد تعرض للإصابة خلال الفوز على وولفرهامبتون 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وغاب عن الخسارة من ليفربول 2-0 في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وعن فترة الغياب، قال: "لست طبيبا لأعرف مدة غيابه لكن في الطبيعي إصابته تلك تحتاج إلى 6 أسابيع للشفاء قبل الخضوع لفترة العلاج ثم التأهيل".

وأشار مدرب يونايتد إلى أن النادي قد يتجه لضم مهاجم جديد ولو بعقد يمتد حتى الصيف فقط من أجل تعويض غياب راشفورد.

ليفربول يونايتد راشفورد سولشاير

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