صلاح يهدر فرصة خطيرة في مواجهة مرمى دي خيا
الأحد، 19 يناير 2020 - 19:45
كتب : FilGoal
أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني لمباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليفربول يستقبل يونايتد على ملعب أنفيلد رود في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
وكان ليفربول قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، إلا أن صلاح فوّت فرصة مضاعة النتيجة في الدقيقة 48.
صلاح تلقى عرضية من الاسكتلندي أندي روبيرتسون، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.
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وعجز صلاح عن التسجيل في شباك مانشستر يونايتد في 4 مواجهات سابقة مع الشياطين الحمر.