صلاح يهدر فرصة خطيرة في مواجهة مرمى دي خيا

أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني لمباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول يستقبل يونايتد على ملعب أنفيلد رود في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، إلا أن صلاح فوّت فرصة مضاعة النتيجة في الدقيقة 48.

صلاح تلقى عرضية من الاسكتلندي أندي روبيرتسون، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

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وعجز صلاح عن التسجيل في شباك مانشستر يونايتد في 4 مواجهات سابقة مع الشياطين الحمر.