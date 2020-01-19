صلاح يهدر فرصة خطيرة في مواجهة مرمى دي خيا

الأحد، 19 يناير 2020 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني لمباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول يستقبل يونايتد على ملعب أنفيلد رود في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، إلا أن صلاح فوّت فرصة مضاعة النتيجة في الدقيقة 48.

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صلاح تلقى عرضية من الاسكتلندي أندي روبيرتسون، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وعجز صلاح عن التسجيل في شباك مانشستر يونايتد في 4 مواجهات سابقة مع الشياطين الحمر.

ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي في إنجلترا مانشستر يونايتد

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