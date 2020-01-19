انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(2) الأهلي.. الفوز 11 على التوالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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ق95 نهاية المباراة

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 إيقاف المباراة لإصابة عمرو السولية

ق 81: جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الثاني

ق 80: خروج أحمد الشيخ ونزول ديانج

ق 75: محمد سمير يسدد المخالفة بشكل رائع والشناوي يتألق ويبعد الكرة ركنية

ق 74: طرد رامي ربيعة

ق 69: نزول كهربا بدلا من الشحات

ق 68: ركلة حرة مباشرة للمقاولون من أمام المرمى ويسددها سيف الدين الجزيري وتمر جوار القائم

ق 64: هجمة خطيرة من الأهلي والكرة تصل إلى محمود متولي أمام منطقة الجزاء ليسدد بقوة تمر بجوار القائم

ق 61: إنذار لرامي ربيعة

ق 59: نزول وليد سليمان بدلا من أفشة

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-صفر

ق 43: أجايي يسدد كرة من أمام منطقة الجزاء وأبو السعود يتألق ويبعدها ركنية

ق 31: تسديدة من محمد سالم يتصدى لها الشناوي

ق 29: إنذار لمحمد سالم

ق 29: الشناوي يتصدى لعرضية خطيرة من المقاولون

ق 19: جووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق حسين الشحات

ق 18: تسديدة أولى من السولية في أحضان أبو السعود

ق 6: اصطدام بين أحمد الشيخ وأبو السعود وسقوط حارس المقاولون مصابا

انطلاق المباراة