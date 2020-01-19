انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(2) الأهلي.. الفوز 11 على التوالي
الأحد، 19 يناير 2020 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة الـ14 من الدوري المصري.
******
ق95 نهاية المباراة
ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع
ق89 إيقاف المباراة لإصابة عمرو السولية
ق 81: جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الثاني
ق 80: خروج أحمد الشيخ ونزول ديانج
ق 75: محمد سمير يسدد المخالفة بشكل رائع والشناوي يتألق ويبعد الكرة ركنية
ق 74: طرد رامي ربيعة
ق 69: نزول كهربا بدلا من الشحات
ق 68: ركلة حرة مباشرة للمقاولون من أمام المرمى ويسددها سيف الدين الجزيري وتمر جوار القائم
ق 64: هجمة خطيرة من الأهلي والكرة تصل إلى محمود متولي أمام منطقة الجزاء ليسدد بقوة تمر بجوار القائم
ق 61: إنذار لرامي ربيعة
ق 59: نزول وليد سليمان بدلا من أفشة
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-صفر
ق 43: أجايي يسدد كرة من أمام منطقة الجزاء وأبو السعود يتألق ويبعدها ركنية
ق 31: تسديدة من محمد سالم يتصدى لها الشناوي
ق 29: إنذار لمحمد سالم
ق 29: الشناوي يتصدى لعرضية خطيرة من المقاولون
ق 19: جووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق حسين الشحات
ق 18: تسديدة أولى من السولية في أحضان أبو السعود
ق 6: اصطدام بين أحمد الشيخ وأبو السعود وسقوط حارس المقاولون مصابا
انطلاق المباراة