انتهت - سموحة (1)-(1) الإسماعيلي

في ظهور حمادة صدقي الأول. سموحة يواجه الإسماعيلي.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 71: جووول سموحة والتعادل بهدف من إبراهيم أبو اليزيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف

ق 37: جووووول شيلونجو يسجل الأول للإسماعيلي

بداية المباراة