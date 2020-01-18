انتهت - سموحة (1)-(1) الإسماعيلي

السبت، 18 يناير 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف الأول في الاتحاد السكندري

في ظهور حمادة صدقي الأول. سموحة يواجه الإسماعيلي.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 71: جووول سموحة والتعادل بهدف من إبراهيم أبو اليزيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف

ق 37: جووووول شيلونجو يسجل الأول للإسماعيلي

بداية المباراة

في الدوري المصري الإسماعيلي

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