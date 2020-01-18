انتهت - سموحة (1)-(1) الإسماعيلي
السبت، 18 يناير 2020 - 19:14
كتب : FilGoal
في ظهور حمادة صدقي الأول. سموحة يواجه الإسماعيلي.
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 71: جووول سموحة والتعادل بهدف من إبراهيم أبو اليزيد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف
ق 37: جووووول شيلونجو يسجل الأول للإسماعيلي
بداية المباراة
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