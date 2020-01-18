مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (2) (1) إشبيلية.. جوووووووووول كاسيميرو

السبت، 18 يناير 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مارسيلو - ريال مدريد - إشبيلية

يستقبل ريال مدريد نظيره إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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ق.87 توماش فاشليك ينقذ مرماه من الهدف الثالث بعد تسديدة توني كروس التي أعقبت عرضية فينيسيوس جونيور

ق.71 خروج مارسيلو ودخول فيرلان ميندي

ق.69 جووووووول كاسيميرو هدف آخر بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من لوكاس فاسكيز

ق.67 دخول يوسف النصيري بدلا من منير الحدادي

ق.64 جوووول التعادل لـ إشبيلية بتسديدة رائعة من لوك دي يونج

ق.63 فينيسيوس ينطلق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة تجاور المرمى

ق.62 خروج لوكا يوفيتش ورودريجو، ودخول كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في صفوف ريال مدريد

ق.57 جوووووول كاسيميرو يسجل هدف ريال مدريد الأول بعد تمريرة رائعة بالكعب من لوكا يوفيتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم يلغي الهدف بداعي مخالفة داخل منطقة الجزاء

ق.30 جوووووول لوك دي يونج يسجل الهدف الأول لـ إشبيلية من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية

ق.27 تسديدة غير دقيقة من كاسيميرو تمر بجوار المرمى

ق.24 التعادل 0-0 لا يزال مسيطرا في مباراة خالية من التسديدات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني في إسبانيا

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